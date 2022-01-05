أوضحت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية العاصمة إيمان الكندري أن الجولات الميدانية والتفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تحرير 37 مخالفة، وقد تبين خلال المرور والكشف على المحلات والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمحلات بالسكن التجاري والاستثماري والخاص وجود 425 محلا ملتزما بلوائح وأنظمة البلدية واشتراطات الصحية.



وأضاف أنه قد تم تحرير 6 أوامر صلح، فضلا عن إزالة 220 إعلانا عشوائيا مخالفا من الساحات والميادين تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.