بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى هيثم فيصل الغيص نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره بالإجماع أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك)، مؤكدا سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز الجميع، كما أنه يجسد المكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى هيثم فيصل الغيص نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة اختياره بالإجماع أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك)، متمنيا سموه له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.