نفذت طائرات أميركية فجر أمس، عملية إنزال جوي في ريف الحسكة الجنوبي، داهمت على إثره عددا من المنازل بمساندة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد.



واتهمت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» القوات الأميركية «بفرض طوق أمني حول قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي ونفذت إنزالا جويا فيها داهمت على إثره عددا من المنازل».



وأوضحت نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها إن «قوات الاحتلال الأميركي نفذت عملية الإنزال على قرية الدشيشة عبر أربع مروحيات ومسيرة وقوة أرضية برفقة مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بها».



وبينت أن «قوات الاحتلال ومسلحي ميليشيا قسد فرضوا طوقا على المنطقة المذكورة وداهموا عددا من منازل القرية وخلعوا أبوابها وعبثوا بمحتوياتها ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب لدى السكان».