أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي أن الكويت حريصة على المشاركة في صندوق التضامن الإسلامي، وذلك انطلاقا من النهج الذي رسمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه، حين جعل الكويت بلد الانسانية.



وقال عمادي إن شعار الكويت بلد الانسانية جعل ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العمل على تحقيق هذا الشعار وترسيخه من خلال استراتيجية عملها، وهو ما جعلها تحرص على المشاركة والمساهمة في أعمال صندوق التضامن الإسلامي الذي امتدت أعماله الانسانية في مشارق الأرض ومغاربها.



وعدد عمادي أهداف صندوق التضامن الإسلامي كالمساهمة في بناء المساجد والجامعات والمستشفيات والمدارس ودعم المراكز الإسلامية داخل الدول الإسلامية وخارجها وتنظيم منح المساعدات والمعونات المادية للبلاد والأقليات والجاليات الإسلامية، ونشر الفكر الإسلامي والثقافي والاجتماعي، ودعم وتنظيم نشاط الشباب المسلم وتنظيم نشر الدعوة الإسلامية ورسالتها وتعاليم الإسلام ومثله العليا.



وأشار إلى أن صندوق التضامن الإسلامي مستمر في نجاحاته المتكررة بعدما أصبح في الدورة الخامسة والستين منذ انطلاقته حتى الآن، وذلك لما له من اهمية كبرى عند الدول الأعضاء ولما يقدمه من دعم للمشاريع العلمية والدعوية والتنموية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.



وبين عمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على المشاركة في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات التي تقيمها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وذلك انطلاقا من استراتيجية وزراة الأوقاف الداعية إلى الشراكة مع الآخر وتحقيق الريادة في العمل الإسلامي.



وقال عمادي إن هذه المشاركات تزيد من أواصر التعاون والتقارب فيما بين وزارات الدول الأعضاء، وتوفر فرص التطور والتقدم لما فيه خير البلاد والعباد.