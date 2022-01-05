«عار على الديموقراطية ويجب حظرهما»

دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، يهاجم تويتر وفيسبوك، مجددا، بعد حظرهما حساب النائبة الأميركية المؤيدة له، مارجوري غرين، لنشرها معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد-19.