«عار على الديموقراطية ويجب حظرهما»
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، يهاجم تويتر وفيسبوك، مجددا، بعد حظرهما حساب النائبة الأميركية المؤيدة له، مارجوري غرين، لنشرها معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد-19.
«بريتني تلغي متابعة أختها جايمي-لين سپيرز عبر إنستغرام»
بريتني سپيرز تلغي متابعتها لأختها جايمي-لين سپيرز عبر «انستغرام»، وتقلص عدد من تتابعهم إلى 46 شخصا فقط، وفق صحيفة بانج شوبيز.
«محاكاة 5 أضعاف درجة حرارة الشمس داخل مفاعل اندماج نووي صيني»
وكالة شينخوا الصينية، تعلن وصول درجة حرارة الاندماج النووي داخل أحد مفاعلات الصين إلى 70 مليون درجة مئوية، لمدة 17 دقيقة، ما يعني توليد 5 أضعاف درجة حرارة الشمس والقدرة على احتوائها داخل مفاعل نووي، لأول مرة في التاريخ.
«إعلان خروج أجهزة بلاك بيري من الخدمة رسمياً»
أعلنت الشركة الكندية المصنعة لأجهزة بلاك بيري أن أجهزتها لن تعمل على شبكات الاتصالات بداية من يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري.
«التعزيزية قللت خطورة إصابتي»
جيمي فالون، الممثل الأميركي، يعلن إصابته بكوفيد-19 بأعراض متوسطة، رغم الجرعة «التعزيزية».