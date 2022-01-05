شهد طريقا الفحيحيل السريع والدائري الخامس حادثين مروريين تسببا في وفاة شخص وإصابة 7 اشخاص آخرين، وتسببا في عرقلة شديدة في حركة السير.



وكانت عمليات الداخلية أبلغت عن وقوع حادث على طريق الفحيحيل، وبانتقال رجال الامن تبين ان الحادث عبارة عن تصادم بين 6 مركبات وانقلاب مركبتين منهما، واسفر الحادث عن اصابة 4 اشخاص نقلوا للعلاج، وقام رجال المرور بتسيير حركة السير، وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير لنحو ساعة.



وعلى الدائري الخامس، توفي شخص وأصيب آخرون في تصادم بين 4 مركبات، وقام رجال الامن بإغلاق حارتين لحين انتهاء رجال الطوارئ والادلة من نقل المصابين ورفع جثة المتوفى.