أعلنت شركة طلبات الكويت، عن توفير تأمين على الحياة وتأمين ضد أضرار العمل لشبكة السائقين التي تتعامل معها من خلال شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية بحيث يكون السائقون مؤمنا عليهم ضد الحوادث والإصابات أيا كان نوع الأعمال التي يقومون بها.



وقال المدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر إبراهيم الغانم في بيان صحافي إن هذا التوجه من قبل إدارة الشركة ينسجم مع الحرص الشديد من قبل الإدارة للاهتمام ورعاية السائقين والاهتمام بصحتهم وسلامتهم والحفاظ على حالتهم الصحية في كافة الأوقات ودعم شركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية.

وأوضح الغانم أن شركة طلبات الكويت تقدم دائما مبادرات بناءة من أجل تطوير العنصر البشري ورعايته حيث تجعله قادرا على تحقيق أعلى درجات المنافسة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.



ولفت الغانم إلى أن الاهتمام بالحالة الصحية لسائقي الشركة وسائقي شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية المتعاقدين معنا داخل أوقات العمل وخارجه هو جزء لا يتجزأ من ثقافة العمل لدى الشركة والتي تعد أحد المحفزات الإيجابية لهم لتطوير قدراتهم في كافة المجالات، مشددا على أن تلك المبادرة تأتي وفق خطط الشركة لتطوير وتحسين بيئة العمل للعاملين في قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية بشكل عام وشبكة سواقين طلبات بشكل خاص.



وأشار إلى أن شركة طلبات الكويت وباعتبارها رائدة في هذا العمل، فقد أخذت على عاتقها تحمل تكاليف تأمين سائقي شركائنا من شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية ومساواتهم بسائقي الشركة الخاصين حيث ان أمنهم وسلامتهم وصحتهم هي أهم أولوياتنا.