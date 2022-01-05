عقدت في باريس الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والجمهورية الفرنسية.



وترأس الجانب الكويتي في ذلك الحوار نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ومن الجانب الفرنسي وزير الدولة المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.



وتم خلال جلسة الحوار استعراض أوجه علاقات الصداقة الاستراتيجية بين الكويت والجمهورية الفرنسية إضافة إلى قيام رؤساء مجاميع العمل الخاصة بأوجه العلاقات بين البلدين بتقديم إيجاز حول عمل فرقهم وما تم تحقيقه إضافة إلى خطة العمل المستقبلية لتعزيز هذه العلاقة.



يذكر أن الحوار الاستراتيجي الذي عقدت أولى جلساته في باريس هو آلية تم استحداثها بين البلدين رغبة منهما في تحقيق آفاق جديدة للعلاقات بينهما وفق آلية متابعة يتم خلالها وضع الخطط لبلوغ تلك الأهداف ومتابعة تنفيذها بما يتناسب وطبيعة العلاقات الاستراتيجية المميزة بين البلدين الصديقين.



وسيعقد الجانبان اجتماعات نصف سنوية وفق هذه الآلية بالتناوب بين عاصمتي البلدين.



وضم وفد الكويت المشارك في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين.