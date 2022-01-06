في إطار متابعة شؤون المناطق السكنية الجديدة، التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس، مرجع بن سعد العجمي وفهد سعيد الشامري وناصر مبارك العجمي، من قاطني منطقة الوفرة السكنية، الذين نقلوا إليه عددا من احتياجات المنطقة وما يتطلع إليه سكانها في مختلف المجالات الخدمية والإدارية، شاكرا حرصهم على التواصل، مع الوعد بالدعم لاستيفاء احتياجات المنطقة لدى مختلف جهات الاختصاص الرسمية.



من جانب آخر، هنأ الخالد مجلس إدارة وأعضاء ومنتسبي نادي برقان الرياضي بتخصيص موقع جديد للنادي بمدينة الأحمدي، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والعطاء في خدمة محافظتهم ووطنهم.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ امس هملان الهملان رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث تناول اللقاء مستجدات الشأن الرياضي عموما، وما يتعلق بنادي برقان الرياضي بصفته رئيسا فخريا للنادي، كما تم التطرق إلى الإنجازات الطيبة التي نجح النادي في إحرازها خلال الفترة السابقة في العديد من الألعاب، ونقل من خلاله إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي الشكر والتقدير على هذا الأداء المتميز.