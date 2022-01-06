أصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع عمليات التسليم إلى أوروبا.



وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن بيانات تتبع السفن، أن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي تجاوز نظيره في قطر خلال شهر ديسمبر، بعد قفزة في الصادرات من منشآت سابين باس وفريبورت.



وبحسب البيانات، جاءت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال أعلى قليلا من صادرات قطر وأستراليا في الشهر الماضي لأول مرة على الإطلاق.



يذكر أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة وضخ استثمارات قوية في مرافق التسييل أديا إلى تحويل الولايات المتحدة من صافي مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى مصدر في أقل من عقد، وشهد إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 70% تقريبا منذ عام 2010، بالإضافة إلى ترقب بدء تشغيل محطة «كالكاسيو باس» بحلول نهاية 2022.