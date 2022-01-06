توقع بنك غولدمان ساكس أن تستمر العملة المشفرة «بيتكوين» في جذب المستثمرين من سوق الذهب كجزء من التبني الأوسع للأصول الرقمية، ما يجعل سعر 100 ألف دولار للعملة أمرا ممكنا، حيث قدر البنك أن القيمة السوقية المعدلة بحسب الوحدات المتاحة لبيتكوين تصل إلى نحو 700 مليار دولار، وهو ما يمثل 20% من الأصول الآمنة لحفظ القيمة والتي تتمثل حاليا في بيتكوين والذهب.



وأكد غولدمان ساكس أنه في حال ارتفاع حصة بيتكوين في سوق الأصول الآمنة لحفظ القيمة إلى 50% في السنوات الخمس المقبلة، فليس من المستبعد أن تتجاوز قيمة العملة المشفرة 100 ألف دولار.



ويأتي ذلك، فيما تتداول بيتكوين حول مستوى 46 ألف دولار، بعد ارتفاعها بنحو 60% العام الماضي، وسجل أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية رقما قياسيا يقارب 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 4700%.