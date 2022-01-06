قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، إن نصيب الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف «أوپيك +»، والذي سيتم بموجبه ضخ 400 ألف برميل يوميا في شهر فبراير المقبل يبلغ 27 ألف برميل يوميا ليصبح إجمالي إنتاج الدولة اليومي 2.612 مليون برميل.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الفارس وفد البلاد المشارك في الاجتماعين الـ 36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ 24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» والدول المنتجة من خارجها «أوپيك +»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأشاد الفارس بالتزام أعضاء تحالف «أوپيك +» باتفاق التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات، ونوه بنتائج اجتماع (أوپيك+) الذي قرر زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل، وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ 19 لـ «أوپيك+» في يوليو الماضي.



وذكر أنه رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإجراءات العزل والحجر وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم، فإن أجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس.



وأفاد بأن من أجواء التفاؤل أيضا تأثير تشجيع زيادة الحركة والنشاط الصناعي وتعافي معدل تنامي الطلب، وهو ما انعكس على استمرار السحوبات من المخزون النفطي في العالم ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك من المخزون العائم»، مستدركا بأن ذلك «انعكس على أسواق النفط والتي تشهد مزيدا من التوازن.



ولفت الفارس إلى أن «(أوپيك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج والتي تتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق ويشهد لهذه الاستراتيجية بالنجاح وسط تحديات السوق».