أقيمت البطولة الأولى للعبة البادل الخاصة بالتعاون مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الشويخ بمشاركة 16 فريقا بإجمالي 32 لاعبا حيث أقيمت البطولة في 25 ديسمبر الماضي برعاية بنك وربة.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري إن البطولة تعتبر الأولى من نوعها، مؤكدا أن العلاقة بين بنك وربة ونادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا علاقة ممتدة لأعوام، حيث يرعى البنك عدة أنشطة علمية واجتماعية في الجامعة على مدار العام.



وأضاف قائلا:«البطولة تأتي ختاما مع نهاية العام، علما أن 2022 سيشهد العديد من البطولات والأنشطة الاجتماعية الخاصة بالشباب والجامعات، بالإضافة للمؤسسات الحكومية والأهلية»، مضيفا: «شاركنا في العديد من الفعاليات لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا، وسنعمل خلال 2022 على تعزيز تلك الجهود مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، والاستجابة للتعليمات».