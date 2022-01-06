عبدالكريم العبدالله



أصدرت وزارة الصحة حزمة من القرارات بهدف حماية وسلامة المرضى والطواقم الطبية والادارية والفنية ومراجعي المرافق الصحية من الإصابة بمتحور «أوميكرون».



وألزمت الوزارة في تعميم أصدره الوكيل د.مصطفى رضا جميع العاملين والمراجعين والزوار بعدد من الاشتراطات الصحية، في مقدمتها ارتداء الكمام في المنشآت الصحية.



وحددت «الصحة» فترة الزيارة للمرضى بالمستشفيات خلال الفترة من الساعة 1 حتى 3 ظهرا فقط.



كما سمحت لمرافق واحد للمريض والمراجع في حال الحاجة إليه، كما نظمت أماكن الانتظار والتقيد بمختلف الاشتراطات الصحية الأخرى ومنها التباعد الاجتماعي.



وأوقفت وزارة الصحة جميع الاجتماعات داخل المنشآت الصحية على أن يتم الاكتفاء بالاجتماعات الافتراضية فقط.