«رقصنا بريك دانس في مترو الأنفاق، في فترة المراهقة»

بن أفليك، الممثل الأميركي، يعترف بأنه وصديقه مات دامون، رقصا البريك دانس في مترو الأنفاق، لجمع الأموال من عابري السبيل، قبل نجاحهما في هوليوود.