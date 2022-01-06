«اختبار سيارة تسلا ببطارية مسافة 1200 كيلو، لمدة 14 ساعة»
صحيفة كار أند درايفر الأميركية، تؤكد تحقيق السيارات الكهربائية الجديدة اختراقا كبيرا في مجال أداء البطاريات في المستقبل القريب.
«رقصنا بريك دانس في مترو الأنفاق، في فترة المراهقة»
بن أفليك، الممثل الأميركي، يعترف بأنه وصديقه مات دامون، رقصا البريك دانس في مترو الأنفاق، لجمع الأموال من عابري السبيل، قبل نجاحهما في هوليوود.
«الولادة شيء سحري لدرجة أتمنى ولادة طفل كل أسبوع»
غال غادو، الممثلة المعروفة بدور وندر وومان، تؤكد انبهارها بعملية الولادة، وتتمنى لو استطاعت الولادة كل أسبوع.
«إلى جزر الباهاماس»
كيم كارديشيان، نجمة تلفزيون الواقع، وبيت ديفيدسون، الممثل الأميركي، يعتليان طائرة متوجهة إلى جزر الباهاماس، لقضاء أول إجازة لهما معا، وفق صحيفة انسيدر.
«250 مليون دولار حقوق كل أغنيات ديڤيد بواي»
شركة وارنر برازرز تعلن شراء حقوق كل أغنيات المغني البريطاني المتوفى ديڤيد بواي، التي سجلها عبر 60 عاما، من ورثته بمبلغ 250 مليون دولار.