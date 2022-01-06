تمكن قطاع امن الحدود ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل من اعتراض واستيقاف طراد وعليه 3 اشخاص من جنسية آسيوية حاولوا التسلل الى البلاد وتهريب مواد يشتبه بأنها مخدرة.



وحسب بيان لوزارة الداخلية فان المنظومة الرادارية تمكنت من رصد هدف يدخل الى المياه الاقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية خفر سواحل، وتم اعتراض الهدف واستيقافه والسيطرة عليه بالقوة بعد محاولته الهروب.

وأوضحت الإدارة انه عند تفتيش الطراد تم العثور على 3 جراكن تحتوي على نحو 86 قطعة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة، تقدر بـ 86 كيلوغراما تقريبا حيث تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.