آلاء خليفة



أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى من اجل استدامة للنزاهة الوطنية عمر الفدغم، والذي تنظمه جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ان الملتقى يكون يوم الاثنين 10 الجاري يأتي ضمن الملتقى الوطني للتنمية الشبابية والابداع والتطوير. وقال الفدغم ان هذا الملتقى يأتي ضمن رسالة الجمعية لتوعية المجتمع وتحديدا شريحة الشباب وغرس قيم إيجابية لديهم من خلال محاور الملتقى المختلفة التي تتكون من 8 محاور، وسيتم مناقشة محاور تعنى بالاستخدام الحديث للتكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها لتعزيز الشفافية والنزاهة، وكذلك دور الإعلام والتربية في تعزيز النزاهة لدى الأوساط الشبابية، وأيضا مناقشة محاور عديدة تهم شريحة الشباب. وأضاف: سيقوم بتقديم هذه الورش مختصون في مجالاتهم المختلفة.



ودعا الفدغم إلى المشاركة في الملتقى والذي سيعقد باستخدام تقنية الـ«أونلاين» تماشيا مع التداعيات والإجراءات من خلال التسجيل بالملتقى من خلال رابط للتسجيل موجود بحساب الجمعية الرسمي بتويتر والانستغرام ‏Integrity_KWT.