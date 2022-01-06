دمشق ـ هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية رشا بلال انضمامها مؤخرا إلى أسرة مسلسل «عائدون» والذي يتم تصويره في مصر، وستحل ضيفة على الجمهور المصري من خلال الفضائيات مع الفنان السوري أحمد الأحمد خلال عرضه بموسم رمضان المقبل



ومضمون مسلسل عائدون حول التوجيهات التي يتلقاها المنضمون تحت لواء داعش الإرهابي ومن قادتهم بالعودة إلى قاهرة المعز والاستيطان فيها ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين الآخرين تمهيدا لبدء التصوير.



وكشفت رشا أنها تستعد للمشاركة بمسلسل «الوسم» برفقة الفنان قصي خولي المشرف على العمل وتصدر الإخراج سيف الدين سبيعي وقالت قريبا سنبدأ التصوير، ورفضت رشا الافصاح عن دورها ولكنها اكدت لـ«الأنباء» انه دور جميل حيث ستؤدي شخصية تصدمها الحياة بشكل دائم، وتجمع متناقضات كثيرة.



وأضافت رشا: حاليا احضر مجموعة من الأغاني ستطلق بالتدريج، وستكون من إنتاجي الخاص وستطرح مع بداية العام الجديد.



وعن شخصيتها بمسلسل صالون زهرة الذي جمعها مع الفنانة نادين نجيم والفنان السوري معتصم النهار قالت «أؤدي شخصية «مرام» وهي صديقة «أنس» «معتصم النهار» الذي يستعين بمرام من اجل تنفيذ خطة ما؟ لكن مع تطور الأحداث وتطور الأمور أعاني من الغيرة من زهرة التي تؤدي دورها الفنانة نادين نجيم..» وللعلم المسلسل لايت دراما فيه الكثير من المواقف الطريفة، لكن ما جسدته بالمسلسل لا يحمل روح النكتة إطلاقا.



يذكر أن مسلسل «صالون زهرة» عرض عبر منصة شاهد الإلكترونية وهو من بطولة معتصم النهار، نادين نجيم، لين غرة، طوني عيسى، زينة مكي وغيرهم، إخراج جو بوعيد.