الوزير طالب بعقد اجتماع مع "هيئة الطرق " لتنفيذ الحلول الجذرية والدائمة لتجمع المياه



عاطف رمضان



قام وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م. على حسين الموسى مساء اليوم (الأربعاء ) بزيارة منطقة صباح الناصر حيث تفقد حالة الطرق بالمنطقة وحجم الأضرار التي تعرضت لها جراء الأمطار الأخيرة.

والتقى الوزير بعدد من الأهالي لسماع ومناقشة آثار تجمع مياه الأمطار على بعض المنازل في المنطقة بحضور وكيل وزارة الأشغال م. وليد الغانم والوكيل المساعد لقطاع شؤون هندسة الصيانة م.عبدالعزيز الصباح وعدد من المهندسين بالوزارة.

وفي ختام زيارته وجه الوزير الموسى بضرورة تنفيذ الحلول المتفق عليها لضمان عدم تكرار تجمع المياه في المناطق السكنية وضرورة عقد اجتماع مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتنفيذ الحلول الجذرية والدائمة.