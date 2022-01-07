سعود عبدالعزيز



اقتيد 3 شباب من مخفر شرطة الرقة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة مواد مخدرة وحبوب وأدوات تعاط، وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بتوقف الحركة مقابل أحد الدورات وإعاقة السير جراء توقف مركبة، وعلى الفور انتقلت دورية من المخفر ليتبين ان المركبة بها 3 شباب كويتيين وهم بحالة غير طبيعية وبعد توقيفهم تبين حيازتهم لمواد مخدرة وأدوات تعاط.



من جهة أخرى، ألقى رجال منفذ النويصيب القبض على شاب خليجي خلال مغادرته البلاد وقد عثر بحوزته على حبوب مخدرة، وقال مصدر امني ان احد رجال المنافذ اشتبه في الخليجي حيث بدا انه في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر بحوزته على الحبوب.