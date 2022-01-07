مبارك التنيب



توجه فريق من هندسة الجيش عصر أمس الى منطقة بر كبد للتعامل مع 4 قنابل عنقودية من مخلفات الغزو، كشفت عنها الأمطار على ما يبدو، وبحسب مصدر امني فإن مواطنا أبلغ عن وجود اجسام غريبة في بر كبد، ولدى انتقال رجال الأمن الى موقع البلاغ تبين ان الأجسام عبارة عن قنابل عنقودية ليتم وضع سياج حولها وإخطار هندسة الجيش للتعامل معها.



يشار الى ان فريقا من هندسة الجيش قام امس الاول بتفجير لغم من مخلفات الغزو في المطلاع، وكان رجال أمن الجهراء انتقلوا الى موقع اللغم في المطلاع كيلو 67 بعد بلاغ تلقته عمليات الوزارة من مواطن، حيث تم فرض سياج وتثبيت دورية لحين وصول دورية من هندسة الجيش وتفجيره عن بعد.