تعرض وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية امس لإصابات متفرقة في حادث انفجار وحريق ناتج عن تسرب غاز الطبخ في شقة بالفحيحيل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن غرفة العمليات وجهت فرق إطفاء الفحيحيل والمنقف الى موقع الحادث، ليتبين لها بعد الوصول للموقع أن الحادث في الطابق الرابع وقد نتجت عنه أضرار كبيرة نتيجة الانفجار، فيما نقل المصاب عن طريق الطوارئ الطبية إلى المستشفى وقامت الفرق بإخماد الحريق وتأمين الموقع.

إلى ذلك دعا مصدر في الادارة العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين لإجراء صيانة دورية على سلندرات الغاز.