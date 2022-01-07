شهد طريق الدائري السابع وطريق الاستقلال يوم أمس حادثين مروريين أسفر أحدهما عن وفاة وافدين مصريين وإصابة 3 مصريين آخرين، فيما توفي في الحادث الثاني وافد آسيوي.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان، إن الحادث الأول تعاملت معه فرقتا إطفاء ميناء عبدالله وأم الهيمان، حيث توجهت على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب بالقرب من منطقة أم الهيمان، وتبين وجود تصادم باص مع شاحنة نقل رمال نتجت عنه حالتا وفاة و3 إصابات جميعها من إحدى الجنسيات العربية.



أما الحادث الثاني الذي هرعت له فرقة إطفاء مركز الاستقلال فكان انقلاب شاحنة على الدائري السابع باتجاه صبحان مقابل منطقة غرب عبدالله المبارك، وتبين وجود سائق من إحدى الجنسيات الآسيوية محشورا ومتوفى.