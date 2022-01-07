القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية أحمد بهبهاني أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، مؤكدا أن ما يجرى على أرض مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر والاعتزاز، ويفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين.



واشاد بهبهاني، خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، بالعلاقات الكويتية ـ المصرية الوطيدة الراسخة والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.



وأكد على خصوصيتها وأنها تعتبر نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول من حيث التعاون المثمر والقواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه قضايا المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الكويت وجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية والإقليمية.



وقال بهبهاني إنه حريص على اقامة «الأسبوع الكويتي في جمهورية مصر العربية» والذي يقام سنويا على مدار 12 دورة برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري تحت شعار «الكويت في مصر» بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك وزيادة دعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في قطاعات الاستثمار، والسياحة، والعقار، والإعلام وغيرها.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر للسفير المصري أسامة شلتوت على الزيارة متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.



حضر اللقاء ندى عادل السكرتير الثالث بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت.