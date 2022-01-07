عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن عقود الامطار التي حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقات مشروطة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة لطرح مناقصات عامة لتصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه الأمطار في محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، تم رفعها لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى لتوقيعها.



وأوضحت المصادر أن العقد رقم 415 الخاص بمحافظتي العاصمة وحولي مدتها 730 يوما وفق بعض الشروط الخاصة بمدة الصيانة وجداول المعدات والعمالة اليومية ومع مراعاة بعض الامور الاخرى المتعلقة بالخبرات ومصانع الاسفلت وفترة دراسة العطاءات.



وأشارت المصادر الى ان المناقصة رقم 416 لمحافظتي الفروانية والجهراء مدتها ايضا 730 يوما وفق شروط تتعلق بصيغة العقد فيما يخص الصيانة والمعدات والعمالة وخطة العمل.



ولفتت المصادر الى ان العقد رقم 417 خاص بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وأن مدة العقد مع احدى الشركات 730 يوما شريطة توحيد مضمون صيغة مدة الصيانة، وبعض الأمور المتعلقة باستخدام جداول المعدات والعمالة اليومية، وأعمال خطة العمل للعقد، مع مراعاة إعداد دراسة لبعض البنود المتعلقة بالخبرة السابقة للشركة بأعمال إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وان مدة سريان الموافقة 90 يوما كحد أقصى.