عالم مهارات الكرة الاستعراضية والمعروف بـ «فريستايل فوتبول» رياضة تعتمد على إتقان مهارات كروية جميلة تتطلب لياقة عالية من خلال استعمال جميع أجزاء الجسم.



وفي السنوات الأخيرة شهدت هذه الرياضة انتشارا بشكل كبير جدا مع انتشارها بالسوشيال ميديا، وهذا الانتشار جعلها رياضة عالمية مستقلة تحت إدارة اتحاد عالمي وعلى رأسها مسؤولون يسعون لتطويرها ونشرها لما تحملها من فوائد، ومن ضمن المسؤولين البارزين بالاتحاد العالمي هو د.علي الصقعبي الذي يسعى لنشر هذه الرياضة على الصعيد الدولي والعربي، إذ إن الجائحة اخرت تطور الرياضة نوعا ما لكن مع عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها سيكون 2022 عاما مميزا لهذه الرياضة، كما حث الشباب على أهمية هذه الرياضة في بناء الإصرار والعزيمة المكتسبين من التمارين الشاقة، وهما من أهم العناصر المطلوبة للنجاح في عدة مجالات متنوعة.