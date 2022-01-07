أسامة المنصور



تختتم مساء اليوم الجمعة فعاليات الجولة الثالثة من عمر بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة الـ Drag Race التي ينظمها نادي البحرين لسباق السيارات الـ BDRC والاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.



وقد انطلقت فعاليات الجولة الثالثة مساء الأربعاء الماضي وتواصلت الفعاليات حتى مساء أمس الخميس بانطلاق الحصص التأهيلية لكل الفئات، على أن تبدأ في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة أحداث السباق الرئيسي. وقد شهدت أحداث الجولة الثالثة مشاركة واسعة من أبطال الكويت فهم مازالوا يتصدرون مشهد المشاركة والمنافسة سواء على صعيد هذه الجولة أو من خلال الجولات السابقة، حيث تبين أن إجمالي عدد المشاركين منذ انطلاقة البطولة قد تخطى حاجز الـ 200 مشارك من مختلف دول الخليج.



وتتقدم الكتيبة الكويتية هذه المشاركة التي توزعت 13 فئة خاصة بالسيارات والدراجات النارية، حيث نجد في فئة السيارات تتكون من 9 فئات تتقدمها فئة البرومود التي تعد الأقوى من حيث الأداء الميكانيكي ثم - فئة كومبتشن 4.5 - فئة البرو 9.5 - فئة آوت لو 6 سلندر- فئة آوت لو 4 سلندر- فئة الاندكس 7.5- فئة الاندكس 8.5- فئة الاندكس 9.0، وأخيرا فئة الاندكس. أما فيما يتعلق بفئات الدراجات النارية، فقد توزع المشاركون على 4 فئات - فئة الستريت فايت 9.5- فئة الاندكس 8.5- فئة البرو ستريت - فئة الآوت لو.