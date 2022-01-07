هادي العنزي



تنطلق مساء غد السبت الجولة الأولى للدور نصف النهائي لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، الذي يقام بنظام «بلاي اوف» بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة، وذلك بإقامة مباراتين على صالة نادي الكويت، تجمع المواجهة الأولى التي تنطلق في الـ 4 عصرا بين الكويت حامل اللقب، وسيدات نادي سلوى الصباح، وتتبعها في السادسة مساء المواجهة الثانية بين سيدات النادي العربي ونادي الفتاة.



وقد تأهلت الفرق الأربعة للدور قبل النهائي بعد حلولها في المراكز الأربعة الأولى للدوري الذي أقيم من قسمين، حيث جاء الكويت بالمركز الأول، والنادي العربي وصيفا، فيما جاءت سيدات نادي الفتاة في المركز الثالث، ونادي سلوى الصباح رابعا.



ويصعب التكهن بهوية الفريقين اللذين سيتأهلان إلى المباراة النهائية للبطولة التي ستقام في 29 يناير الجاري، لكن على الورق الأفضلية ستكون لمصلحة فريقي سيدات الأبيض والأخضر، بعدما تمكنا من حصد المركزين الأول والثاني تواليا، ولما يضمانه من عناصر متميزة من شأنها ترجيح كفة فريقيهما، حيث يعتمد الكويت على الدولية فجر أحمد، وفجر العامر، والأوكرانية كيسينيا هرتنسكو، فيما يعول العربي على الدولية مريم بارون، والبرازيلية ريلي ماركيز دا سيلفا، وجود الأحمد. لكن على الجهة الأخرى يضم نادي الفتاة لاعبات من شأنهن تحقيق الفارق، وتأتي في مقدمتهن التونسية هيفاء القدري، إلى جانب شيخة المحمد، والحارسة المتميزة ياسمين سعدون، بينما يعتمد فريق سلوى الصباح على الدولية الإيرانية فرشته كريمي وشيماء الزامل ورقية إبراهيم.