- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين مع فتح جميع النوافذ
- الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات واستخدام السجادة الخاصة وتجنب الملامسة
اسامة ابو السعود
أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ موجها إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات بشأن عودة التباعد بين المصلين في المساجد .
وجاء في التعميم الذي حصلت " الانباء" على نسخة منه " نظراً لمستجدات الاوضاع الصحية بالبلاد وانتشار فيروس كورونا المتحور (أوميكرون ) ، وحرصاً على صحة وسلامة رواد المساجد ، لذا يرجو التنبيه على السادة الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة العاملين بالمساجد التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالتالي :
1- بدء تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ( ۷ / ۱ / ۲۰۲۲ م ) .
٢- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين ، مع فتح جميع النوافذ .
3- ألا تزيد مدة خطبة وصـلاة الجمعة معاً عن 15 دقيقة كحد أقصـى ، مع تخفيف الصـلاة ومراعاه تحقيق الأركان والواجبات .
وختم قرار م. العتيبي بالبند رقم 4- والذي ينص على " الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات واستخدام السجادة الخاصة ، وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي .