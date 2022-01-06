إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين مع فتح جميع النوافذ

الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات واستخدام السجادة الخاصة وتجنب الملامسة

اسامة ابو السعود



أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ موجها إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات بشأن عودة التباعد بين المصلين في المساجد .



وجاء في التعميم الذي حصلت " الانباء" على نسخة منه " نظراً لمستجدات الاوضاع الصحية بالبلاد وانتشار فيروس كورونا المتحور (أوميكرون ) ، وحرصاً على صحة وسلامة رواد المساجد ، لذا يرجو التنبيه على السادة الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة العاملين بالمساجد التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالتالي :



1- بدء تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ( ۷ / ۱ / ۲۰۲۲ م ) .

٢- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين ، مع فتح جميع النوافذ .

3- ألا تزيد مدة خطبة وصـلاة الجمعة معاً عن 15 دقيقة كحد أقصـى ، مع تخفيف الصـلاة ومراعاه تحقيق الأركان والواجبات .



وختم قرار م. العتيبي بالبند رقم 4- والذي ينص على " الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات واستخدام السجادة الخاصة ، وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي .