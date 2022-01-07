يخوض الفنانان الشقيقان حسين ومصطفى فهمي، للمرة الأولى في تاريخهما الفني، تجربة العمل الدرامي معا في مسلسل واحد، وذلك بحسب ما صرحا به مؤخرا.



ويخوض الفنانان الكبيران، حسب موقع «سيدتي نت»، بطولة مسلسل «أولاد الهلالية»، ويشاركهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد سعيد عبدالغني، نجلاء بدر، شيري عادل، بسام رجب، مادلين طبر، حمدي الوزير، فتوح أحمد وشريف خيرالله.



و«أولاد الهلالية» يعد دراما اجتماعية صعيدية سيتم تقديمها في 30 حلقة، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحي عبدالعزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير الجاري استعدادا للسباق الدرامي الرمضاني المقبل.



يشار إلى أن الفنان حسين فهمي كان قد أوضح حقيقة انفصاله عن زوجته، بعدما ترددت أقاويل كثيرة حول هذا الأمر، خاصة أنها الزيجة السابعة له، وذلك بعد حلقة شقيقه مصطفى فهمي مع الإعلامي عمرو أديب، وإشارته إلى أنه أصبح عازبا هو وشقيقه، وقال على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «الكاهن»: «فعلا أنا ومصطفى أخويا ملناش حظ في الستات، لكن الناس فهمت غلط، أنا منفصلتش عن مراتي ولا حاجة، أهي موجودة معايا»، كما أكد أنه يواصل العمل على فيلم سينمائي آخر ومسلسل، بالإضافة إلى مسرحية من إنتاجه الخاص دون أن يكشف التفاصيل.