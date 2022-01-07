ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، استمرت المنافسات بين المشتركين ضمن العرض المباشر التاسع من برنامج «بوليفارد المواهب» على MBC1 وMBC العراق وMBC5.



استهلت الحلقة الجديدة مع بدر حكيم بأولى أغنياته الخاصة «قهوة»، مصورة على طريقة الڤيديو كليب بتوقيع المخرج إيلي فهد، وهي من كلمات حذيفة العرجي، وألحان رامي الشافعي.



بعد ذلك، رحبت أجواء الجودي بمديري الأعمال حسن طالب وحمدي بدر وفريقيهما، وكشفت أن نهاية الحلقة ستشهد منح مبلغ 10 آلاف ريال سعودي من كل منهما إلى أحد مشتركي فريقه.



فقرر بدر أن يقدم المبلغ لفادي فتال، بينما أهداها حسن طالب إلى بسمة عطا.



وبعد انضمام نور قمر ونور حداد إلى الجولة الثالثة من البرنامج في العرض المباشر الماضي، واقتناع حسن بوجهة نظره حمدي يومها، بضم المشتركتين على أن يختار إحداهما هذا الأسبوع، قرر بعد حيرة وتردد أن يمنحهما أسبوعا إضافيا في البرنامج عله يتمكن من الاختيار بينهما خلال العرض المباشر القادم.