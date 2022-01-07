اسامة ابو السعود

من جديد عاد التباعد في مساجد البلاد مع صلاة الجمعة اليوم تطبيقا لقرارات وزارة الاوقاف الصادرة بهذا الشأن والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات الصحية بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان وكيل الوزارة المساعد لشئون المساجد م. بدر العتيبي أصدر تعميما إداريا رقم 1 لسنة 2022 موجها إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات بشأن عودة التباعد بين المصلين في المساجد.

وجاء في التعميم الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه "نظراً لمستجدات الاوضاع الصحية بالبلاد وانتشار فيروس كورونا المتحور (أوميكرون)، وحرصاً على صحة وسلامة رواد المساجد، لذا يرجي التنبيه على السادة الأئمة والخطباء والمؤذنين وكافة العاملين بالمساجد التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالتالي:

1- بدء تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ( 7 / 1 / 2022م ).

وتابع قرار وكيل الاوقاف المساعد لقطاع المساجد

2- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، مع فتح جميع النوافذ.

3- ألا تزيد مدة خطبة وصـلاة الجمعة معاً عن 15 دقيقة كحد أقصـى، مع تخفيف الصـلاة ومراعاه تحقيق الأركان والواجبات.

وختم قرار م. العتيبي بالبند رقم "4" والذي ينص على "الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات واستخدام السجادة الخاصة ، وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي.