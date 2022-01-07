عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان المناطق التعليمية في نشرة اصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، إلى سرعة إرسال أسماء فرق عمل الاستعداد للعودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي اشرفت على جاهزية المدارس منذ 22 أغسطس 2021 وحتى بداية العام الدراسي.



وقال السلطان في النشرة: يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بالالتزام بالنماذج المرفقة في إعداد التكليف والمزاولة لصرف مستحقات المكلفين خلال فترة الاستعداد المشار إليها، مع الالتزام بعدد المكلفين من كل مدرسة لا يتجاوز 5 موظفين، وموافاتنا بتلك النماذج بعد الاعتماد من قبل المنطقة التعليمية حتى يتسنى لنا اعتمادها وتحويلها الى قطاع الشؤون المالية، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال، علما بأنه تم تخصيص مكافأة 400 دينار لكل من عمل في تلك الفترة.