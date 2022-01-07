بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون أنه تمت اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية لمدة سنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، ومدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من:



1- ممثل عن الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وزارة الداخلية.



2- مراقب بإدارة الحضانة العائلية.



3- ممثل عن وزارة العدل.



4- رئيس قسم الحضانة العائلية بإدارة الحضانة العائلية.



5- محمد عبدالله مطر العميري من الأسر الحاضنة عضوا ومقررا.



6- أمل براك المطير - ممثل جمعية كيان للرعاية الأسرية.



7- مدير سجل المواليد والوفيات - وزارة الصحة.



8- ممثل من إدارة الافتاء - وزارة الأوقاف.



وتختص اللجنة وفقا للقرار الوزاري، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بالنظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية ورعاية المودعين في المؤسسات التابعة للإدارة المختصة والتي ترفع إليها من الجهات المختصة في الدولة، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات، كما للجنة أن تتبادل المعلومات والخبرات في مجال رعاية الطفولة مع الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية في الإطارات القانونية المحددة لها، بالإضافة الى الاطلاع على التقارير الدورية التي ترفع بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة والحضانة العائلية وإبداء الرأي بشأنها.



وتختص اللجنة أيضا بقبول طلبات راغبي الحضانة العائلية أورفضها، وإلغاء القرارات الخاصة بالحضانة العائلية.



كما يمكنها البت في طلبات صرف المساعدة المادية للطفل المحتضن المقدمة من قبل الحاضن بعد بحث الحالة، وذلك بالتنسيق مع لجنة المساعدات العامة المشكلة وفقا للقانون، وأيضا القيام بأية مهام إضافية يكلفها بها الوزير في مجال الحضانة والرعاية.



وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، بالاضافة إلى الرئيس أونائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب رئيس الاجتماع.



وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الشأن وألا يكون لهم حق التصويت.