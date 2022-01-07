عبدالكريم أحمد

كشف المحامي د. مبارك الطشة بأن محكمة الجنايات التركية أرجأت محاكمة موكله المواطن الكويتي أحمد الرشيدي بتهمة التسبب بحادث مروري مميت أفضى لوفاة شخص وإصابة 7 آخرين، إلى الرابع من شهر فبراير المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى.

وأوضح الطشة لـ«الأنباء» بأن هيئة المحكمة أمرت بإخلاء سبيل موكله بلا ضمان مالي مع منعه من السفر لحين انتهاء محاكمته، مشيرا إلى أنه أصبح طليقا وقد التقى بذويه في تركيا فور الإفراج عنه، ويعتزم تقديم طلب برفع أمر منع السفر.

ولفت إلى أن المحكمة استجابت سابقا لطلبه بتحويل تصنيف القضية من قتل عمد - بحسب تقرير اتهام جهة التحقيق - إلى قتل خطأ بعدما قدم صورا لموقع الحادث تؤكد وقوعه دون قصد، ما ينفي تهمة القتل العمد بحق موكله.