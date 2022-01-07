أقامت جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية، بدعم ورعاية من الأمانة العامة للأوقاف، مجلس سماع الحديث، حيث تم من خلاله سماع كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، وحصل المشاركون على سند إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب.



وأفاد المشرف على مشروع نور الهدى التابع للجمعية، محمد حسين التمار، بأن إقامة مجلس سماع الأربعين النووية تمت عن بعد، ضمن «مشروع نور الهدى» الذي يعنى بالحديث النبوي الشريف، ونشر ثقافة السند المتصل إلى النبي ﷺ، والتعريف بسيرته العطرة.



وقال: إن مجلس السماع يشتمل على قراءة الأحاديث الواردة في كتاب الإمام النووي المسمى بـ «الأربعين النووية»، ويقوم بالتعليق عليها الشيخ د.يحيى الغوثاني، مقرئ القراءات في الحرم النبوي الشريف سابقا.



ولفت التمار إلى أن فعاليات جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية تحظى بتفاعل مميز وأعداد كبيرة من المشاركين من طلبة العلم وغيرهم من المتخصصين، حيث بلغ عدد المسجلين في مجلس سماع الأربعين النووية 2116 مشتركا، وكان عدد الحضور الفعلي 1036 من طلبة العلم، يمثلون 73 دولة حول العالم.



وأوضح التمار أن هذا المجلس يعتبر امتدادا للمجالس التي أقامتها «الراسخون في العلم» خلال الأعوام السابقة، مؤكدا حرص الجمعية على إقامة العديد من مجالس السماع خلال العام المقبل، والتي من أبزرها كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي، وكتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر، وصولا إلى قراءة الكتب الستة.



ويهدف «مشروع نور الهدى» إلى إحياء سنة مجالس سماع حديث النبي ﷺ، ويسعى لنشر هذه الثقافة والحث عليها، وتوسيع دائرة الوقف بالبذل في جانب طلبة العلم.