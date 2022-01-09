صدر قرار بتعديل النشاط الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية وتحويل نشاطها من أهلية إلى خيرية.



وجاء في القرار:



مادة 1



يستبدل بنص المادة رقم 2 من النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية النص التالي:



تهدف الجمعية إلى:



أ - تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة والعاملين في خدمة العمل الخيري.



ب - تعزيز التعاون والترابط بين المؤسسات والجمعيات الخيرية.



ج - الارتقاء بالبحث العلمي والأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري.



د - تقديم الدعم والمساعدة في المجالات الإنسانية والاجتماعية.



على ان تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية.



مادة 2



تحويل نشاط جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية من نشاط أهلي الى نشاط خيري.



مادة 3



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.