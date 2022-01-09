هذا الدواء بعد الإصابة بنوبة قلبية.. خطير



حذر طبيب روسي من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية، لافتا إلى أنه يمنع إعطاء المريض النتروغليسرين، أما الأدوية المسيلة للدم، فيمكن أن يستخدم منها الأسبرين فقط.

وقال الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية ألكسندر مياسنيكوف في حديث لقناة «روسيا-1» التلفزيونية: «إن النتروغليسرين خطير لأن ضغط دمه يمكن أن ينخفض».

وأشار إلى أنه من الضروري استدعاء الأطباء فورا في حال تعاطي النيتروغليسرين على خلفية ظهور بوادر للنوبة القلبية.



وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن المريض المصاب بمرض قلبي حقيقي، لديه ساعتان فقط.

ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على طاولة العمليات الجراحية بعد مرور 120 دقيقة لا أكثر. وأضاف ان المريض بحاجة إلى الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف، أو يجب أن يشغل وضعية مريحة له.

عن «نوفوستي»

