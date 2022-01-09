أعلنت الناطقة الرسمية باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن أداء البنك خلال عام 2021، حيث حقق البنك إنجازا غير مسبوق في الخدمات الإلكترونية، بتقديمه 1.12 مليون خدمة إلكترونية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص به وتطبيق «سهل».



وأوضحت الخشتي في بيان صحافي أن عدد القروض المقدمة من البنك خلال العام الماضي بلغ 23.63 ألف قرض، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت إلى 417.86 مليون دينار، مشيرة إلى أنه وفقا للاستبيان المعد من البنك لقياس رضا المواطنين عن خدماته المقدمة لهم، فقد بلغت نسبة الرضا ما يقارب 85%.



وأكدت الخشتي في بيان صحافي، فاعلية خدمات البنك الإلكترونية والتي وفرت الوقت والجهد على المواطنين وكانت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذكرت الخشتي أن خدمات البنك الإلكترونية اختصرت وقلصت الدورة المستندية وأصبحت 99% من خدمات الائتمان «أونلاين».



من جانب آخر، ذكرت أن خدمتي القرض الاجتماعي الذكي والقرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي تعد خدمات فريدة من نوعها وتحسب إنجازا للكويت، حيث تتيح الخدمة للمواطنين الحصول على القرض دون زيارة لأي من فروع البنك ودون إحضار مستندات ودون تدخل بشري من موظفين البنك، حيث إن الخدمة تتم كاملة من خلال النظام الآلي.

وأكدت الخشتي أن استراتيجية الائتمان 2020 ـ 2025 تسير وفق الجدول الزمني المعتمد وانطلاقا من تلك الاستراتيجية ومن مبادئ الحكومة المؤسسية والتزاما بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، حيث حقق البنك أهدافه في ميكنة خدماته والتحول الرقمي وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام من مواطن الهدر والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.