أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، محاكمة علاء حسانين وحسن راتب لجلسة 12 فبراير المقبل، لطلبات الدفاع. بدأت جلسة محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها. وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، ونفى المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم، وحضر المحامي فريد الديب الموكل للدفاع عن راتب امام هيئة المحكمة، قائلا إن المتهم يعاني من مرض خطير، وطلب الإذن من المحامي العام فأذن وذهب إلى مستشفى القصر العيني مرة تلو الأخرى لمعرفة هل هناك سرطان أم لا، وأجرى راحة في القصر العيني لأنه يعاني من السرطان. وتابع: أخاطب الإنسان بأن تصدروا قرارا بالافراج عن المتهم بأي ضمان. وطالب البرلماني السابق علاء حسانين، هيئة المحكمة في قضية الآثار الكبرى، بتأجيل القضية للاطلاع.