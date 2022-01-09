سعود عبد العزبز



شهدت البلاد وفي غضـــون أقل من 24 ساعة 3 حوادث مرورية اودت بحياة 5 مواطنين بينهم حدثان.



وكانت الحوادث التي شهدتها طرق الوفرة والسالمي والملك فهد عبارة عن تصادمين وانقلاب مركبة.



ووقعت أولى الحوادث صباح الجمعة على طريق الوفرة، حيث اصطدمت مركبة فارهة بمركبة أخرى، وهو ما تسبب في وفاة قائد السيارة الفارهة وهو مواطن شاب.

وعلى طريق السالمي، تسبب حادث انقلاب مركبة رباعية في وفاة 3 شباب منهم حدثان وإصابة رابع خليجي اسعف للعلاج في حالة غير مستقرة.



وعلى طريق الملك فهد، فقد ورد بلاغ الى غرفة العمليات فجر امس يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد كيلو 88 باتجاه مدينة الكويت، وعلى اثره تم توجيه فرقة إطفاء من مركز النويصيب، وعند الوصول للموقع تبين ان الحادث عبارة عن تصادم مركبة مع شاحنة نتج عنه انحشار ووفاة مواطن قامت الفرقة بإخراج جثته وتسليمها الى الجهات المختصة.