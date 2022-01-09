دمشق ـ هدى العبود



شارفت الفنانة السورية سامية جزائري، على الانتهاء من كتابة مشروعها الدرامي الجديد «سيرة وانفتحت»، وهو الآن في طور اللمسات النهائية بالنسبة للنص (سيناريو وحوار). وينتمي مشروعها الجديد إلى فئة المسلسلات الاجتماعية التي لا تخلو من الكوميديا المحببة.



ووصفت جزائري مسلسل «سيرة وانفتحت»، بأنه مسلسل من نوع المتصل المنفصل، الذي يعتمد على طرح فكرة اجتماعية في كل حلقة بقالب كوميدي طريف يعتمد على شخصيات ثابتة وضيوف كثر يحلون في كل حلقة.



وما لا يعرفه الجمهور ان المسلسل الذي سترويه سامية على مدار ثلاثين حلقة، وضعت له رؤية إخراجية ضمن النص المكتوب، وسيرة وانفتحت لم تكن التجربة الأولى لها على صعيد التأليف، حيث سبق لها وأن أدت تمثيليات إذاعية من بطولتها المطلقة وتأليفها في ثمانينيات القرن الماضي، نذكر منها مسلسل «روزناما خانم»، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن تعديلاتها الواضحة والجلية في كل حواراتها ضمن الشخصيات التي أدتها وامتلاكها قدرة عالية على الارتجال.



على صعيد آخر، تقرأ جزائري حاليا نص مسلسل «خوازيق»، والذي يفترض أن تحل ضيفة على إحدى حلقاته المسلسل من انتاج شركة أفاميا وإخراج رشاد كوكش وانتاج فراس الجاجة، وبدأ بالتصوير بحواري دمشق العتيقة حاليا.



يضاف إلى تواجدها مع محبيها عبر الفضائيات السورية والعربية من خلال مسلسل «الكندوس» بجزئه الثاني، والذي انتهت من تصويره في وقت سابق، وأدت شخصية أم مصطفى التي حصدت عنها لقب المبدعة، حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.