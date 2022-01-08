عبدالكريم العبدالله

من الغد الاحد 9 يناير توقف وزارة الصحة انعقاد اللجان التخصصية للعلاج بالخارج في المستشفيات والمراكز التخصصية واللجان الطبية العليا حتى اشعار آخر نظراً للوضع الوبائي العالمي وانتشار "أوميكرون" في معظم دول العالم التي تعتبر وجهات العلاج للمواطنين الكويتيين.

وجاء قرار تأجيل وايقاف اللجان بناء على تقارير المكاتب الصحية الكويتية في الخارج فيما يخص الوضع الصحي في تلك الدول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

واستثنى القرار الحالات الحرجة التي ترى الجهة المعالجة عدم وجود علاج للمريض داخل دولة الكويت.