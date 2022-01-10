أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم الإداري رقم 1 لسنة 2022 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف الندب والإعارة.

وجاء في التعميم: انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 1414 المتخذ في اجتماعه رقم 61 -2/ 2021 بتاريخ 8 نوفمبر 2021 واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف مع مراعاة كافة القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن.

واستمرار وقف الندب والإعارة الذي سبق وأن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم الديوان رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته.