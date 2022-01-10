علي إبراهيم



دعا رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري اللجنة العليا لطوارئ كورونا، إلى التروي والتأني في اتخاذ القرارات بشأن المطار وعدم اللجوء مجددا إلى سياسات عزل الكويت عن العالم بإصدار قائمة جديدة للدول المحظورة.

وقال المطيري في تصريح لـ«الأنباء»، إن الحكومة باتت لديها من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مستجدات جائحة كورونا ومتحوراته، وذلك بعدما رأته ولمسته من تداعيات طالت كل مناحي الحياة جراء سياسات الإغلاق.

وأضاف المطيري «الآن بات لدينا حائط سد منيع يتمثل في عدد المطعمين بالكويت وهو كاف لتحقيق المناعة المجتمعية المرجوة، وعدم الإثقال على الكادر الصحي بالبلاد، أوالتخوف من تداعيات الانتشار».

وقال «الذي لن يتحمل الإغلاقات مجددا هو الاقتصاد الوطني، والذي لا يتوافر في الأفق لقاح يرد إليه عافيته مجددا إذا اتخذ أي قرار غير مدروس».

وأكد المطيري أن كل القطاعات الاقتصادية مازالت تلملم شتات نفسها بالوقت الراهن، وأي قرار يتعلق بفرض قيود على حركة السفر في مطار الكويت الدولي ستكون له تبعات مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، إذ تعد حركة المطار محركا رئيسيا وفعالا في ذلك الأمر.