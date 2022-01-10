بشرى شعبان



قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف خالد بن شفلوت إنه لا جديد فيما يتعلق بإغلاق دور الحضانة أو إيقاف الانتخابات في الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية، موضحا أن الوزارة جهة تنفيذية وبالتالي ننتظر صدور قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



بدوره، أكد ممثل تجمع أصحاب دور الحضانة الخاصة فايز الشمري أن دور الحضانة كما جميع المؤسسات بانتظار صدور القرارات الوزارية الخاصة بالتعامل مع مستجدات فيروس كورونا والمتحور الجديد.



في السياق ذاته، أوضح مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة أن خدمات الهيئة الخاصة إلكترونية بالكامل، ومنح أي تصريح للعمل يتطلب اعتماد شهادة تلقي اللقاح في دولة العامل سواء عمالة منزلية أو بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن الهيئة جهة تنفيذية لأي قرارات تصدر في هذا الجانب.