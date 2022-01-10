آلاء خليفة



أكد عدد من اصحاب المطاعم والمقاهي التزامهم بكافة قرارات السلطات الصحية، مناشدين مجلس الوزراء بعدم اتخاذ اي قرار من شأنه ان يلحق بهم المزيد من الخسائر والاضرار المادية.



في البداية، قال عبدالله الفضلي وهو صاحب احد المطاعم انهم ملتزمون بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية تماشيا مع الوضع الصحي خلال جائحة كورونا وابرزها تطبيق التباعد الاجتماعي والسماح للمطعمين فقط بالدخول الى المطعم والتأكد من درجة حرارة الزبون وارتداء الكمام.



وأشار الفضلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان المطاعم ملتزمة كذلك من ناحية العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك حرصت المطاعم على تطعيم كافة الموظفين المتواجدين في المطعم.



وقال الفضلي: ولا يمكن ان ينكر احد مدى الخسائر التي تكبدها أصحاب المطاعم والمقاهي من جراء الغلق الذي تم خلال فترات الحظر الكلي والجزئي وكذلك عندما تم منع تقديم الشيشة لفترات طويلة تجاوزت العام ونصف بما جعل أصحاب المطاعم والمقاهي يخسرون أموالا كثيرا، ومنهم من رفع عليه قضايا في المحاكم بسبب الديون المتراكمة عليه وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المادية.



وتمنى الفضلي من مجلس الوزراء الا يتم اخذ أي قرار يؤدي لمزيد من الخسائر لأصحاب المطاعم والمقاهي، مؤكدا انهم ملتزمون بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.



من جانبه، أكد علي رجب وهو صاحب مطعم ومقهى ان المطعم منذ بداية جائحة كورونا وهو ملتزم بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وعلى رأسها الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات للعاملين وتطبيق التباعد الاجتماعي وترك المسافات بين الطاولات، وكذلك التأكد من حرارة الزبون قبل دخول المطعم.



ولفت رجب في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى انه مع بداية حملات التطعيم حرص على تطعيم كافة العاملين بالمطعم، كما انه يتم التأكد من حصول الزبون على التطعيم قبل الدخول الى المطعم.



وأفاد رجب بأنه مع عودة زيادة اعداد المصابين حاليا بكورونا يجب الا يتم اخذ أي قرار يرجع أصحاب المطاعم والمقاهي الى المربع الأول لاسيما ان معظمهم تحملوا خسائر كبيرة بسبب قرارات غلق المطاعم والمقاهي لفترة طويلة وحتى بعد السماح لهم بإعادة فتح المطاعم اتخذت قرارات خاصة بمنع تقديم الشيشة بما زاد من الأعباء المادية التي وقعت على عاتق أصحاب المطاعم والمقاهي لاسيما المقاهي التي تعتمد على تقديم خدمة الشيشة وحملتهم خسائر كبيرة ومنهم من تعرض لخسائر بلغت آلاف الدنانير ومنهم من اصبح لديه قضايا في المحاكم.



وتمنى رجب من مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة وعند صدور أي قرارات خاصة بفيروس كورونا الا يتخذ قرارات تخص أصحاب المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة.