الإغلاق السابق كلفنا خسائر باهظة من إيجارات ورواتب والكثير تعرضوا للسجن بسبب الديون

نناشد الجهات الرقابية النظر إلينا بعين الرأفة وتشديد الرقابة على المقاهي بدلاً من قرار إغلاقها



عبدالله الراكان



عقب الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، ومع ترقب عودة الاغلاقات للكثير من الانشطة في البلاد والتي عادت للعمل قبل أشهر قليلة، ينتظر أصحاب ورواد المقاهي في الكويت اجتماع مجلس الوزراء اليوم وما يصدر عنه من قرارات ستحدد استمرار العمل بالمقاهي او ايقافها كما حدث في السابق مع العديد من الأنشطة وخاصة التي تقام في الاماكن المغلقة.



«الأنباء» التقت عددا من أصحاب ورواد المقاهي في منطقة العارضية الصناعية لمعرفة آرائهم حول ما قد يصدر من قرارات حكومية حول نشاطهم، حيث ناشدوا الجهات المختصة بدراسة اي قرار ومعرفة تبعاته، وخاصة ايقاف بعض الانشطة، موضحين ان قرار اغلاق المقاهي السابق كلفهم خسائر باهظة وتسبب بإغلاق الكثير منها لتعثرهم في دفع الايجارات والرواتب، وبات الكثير من العمال بلا عمل ولا مأوى، مؤكدين ان اغلب المقاهي تسدد ايجارات الاغلاق السابق، فيما شدد رودها على ان المقاهي هي المكان الوحيد الذي يلجأون اليه لقضاء اوقات الفراغ لقلة الاماكن الترفيهية في الكويت، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، اكد المواطن طارق الشرهان انه لا يؤيد قرار اغلاق المقاهي، مشيرا إلى ان الكثير منها ملتزم بالاشتراطات الصحية والتباعد، بالاضافة إلى استخدام «الهوز» الصحي، ونحن كرواد اعتدنا الجلوس فيها لقضاء الاوقات ومتابعة المباريات مع قلة الاماكن الترفيهية، مؤكدا ان اصحاب المقاهي عانوا بشكل كبير بسبب الاغلاق الماضي الذي استمر لعامين من دون أي تعويض مادي، مناشدا الجهات الرقابية التشدد في الرقابة على المقاهي بدلا من اغلاقها مع تطبيق الاشتراطات الصحية الكاملة.



بدوره، قال المواطن عبدالله الابراهيم ان اي قرار بوقف اي نشاط يجب ان يكون مدروسا من كل الجهات، لافتا إلى ان اصحاب المقاهي ملتزمون بدفع مبالغ شهرية باهظة، وقرار الاغلاق السابق تسبب في تراكم الايجارات على اصحاب المقاهي، الامر الذي ادى إلى اللجوء إلى المحاكم لفض الكثير من النزاعات المالية، لافتا إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات واستخدام «الاهواز» الصحية التي تتغير بعد كل استخدام فالمقهى في الوقت الحالي يعتبر ملجأ لنا بعد اغلاق الكثير من الاماكن الترفيهية.



من جانبه، لفت محمد المصري ـ وهو عامل في احد المقاهي ـ إلى الالتزام بكل الاشتراطات الصحية وما تقرره الجهات المعنية، لافتا إلى ان المقهى يوفر التباعد بين الرواد بالاضافة إلى استخدام «الاهواز» الطبية ولبس الكمامات للعمال، مناشدا الجهات المعنية النظر لاصحاب المقاهي وخسائرهم السابقة التي استمرت لعامين، فحتى الآن نسدد هذه الايجارات المتراكمة، مشيرا إلى اننا مع اي قرار غير الاغلاق.



من جهته، قال محمد ابوتريكة مدير احد المقاهي اننا ملتزمون بالاشتراطات الصحية بالاضافة إلى التباعد الاجتماعي ولا نتحمل اغلاقا آخر بعد ما حدث في السابق، مشيرا إلى اننا نسدد تكلفة الاغلاق السابق فالكثير من المقاهي اغلقت بسبب الديون المتراكمة ونعرف اشخاصا سجنوا بسبب الديون الكثيرة، داعيا إلى ضرورة التعايش مع الفيروس، مناشدا السلطات ان تنظر إلينا بعين الرحمة والتعاون معنا ونحن مستعدون لأي اجراءات وقائية وصحية من شأنها المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.