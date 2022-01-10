إنجاز مشروعات عملاقة لخدمة المواطن منها المطار وجامعة الشدادية ومدينة الجهراء الطبية ومستشفى جابر وجسر جابر

خلال 57 سنة وزّعت الحكومة 97 ألف وحدة سكنية وفي آخر عشر سنوات منذ 2012 وزّعت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية

المؤشرات العالمية: الكويت الأولى عربياً في الأمن الغذائي والأولى عربياً في مؤشر التقدم الاجتماعي والأولى خليجياً في الحرية والديموقراطية والأمن وجودة الحياة

الكويت أول بلد في العالم يتوّج كمركز للعمل الإنساني وأميرها قائداً للعمل الإنسان ي

تدشين مصحف دولة الكويت للقراءات العشر والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم

صندوقها السيادي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة ..الأولى عربياً والثالثة عالمياً

تأسيس أول وزارة للشباب والارتقاء إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر تنمية الشباب

218 قانوناً صدرت منذ 2012 بنسبة 26% من إجمالي القوانين المنجزة في تاريخ الكويت البالغة 837 تشريعاً





استعرض وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة بالانابة د.أحمد براك الهيفي في تقرير نوعي ابرز انجازات الدولة في السنوات العشر الأخيرة، كاشفا الضوء على نجاحات كبيرة لوزارات الدولة والجهات الحكومية.



وتناول د.الهيفي في تقريره الانجازات بالحقائق والارقام، موضحا فوائدها الايجابية على المجتمع ومساهماتها في تطوير البلاد، واثنى على جهود وزارات الدولة والجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق العديد من الانجازات النوعية.



واوضح ان التقدم الذي احرزته الكويت، والذي يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، يعكس حجم الجهود الحكومية التي بذلت في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.



المؤشرات العالمية



واستهل د.الهيفي دراسته النوعية بالاشارة الى المردود العالمي لإنجازات الكويت من خلال قياس المؤشرات العالمية في أكثر من مجال كالتالي:



٭ الكويت الأولى عربيا في الأمن الغذائي.



٭ الأولى خليجيا في حرية الصحافة.



٭ الأولى خليجيا في مؤشر الحرية.



٭ الأولى خليجيا في مؤشر الديموقراطية.



٭ الثانية عربيا في مؤشر الأمن وجودة الحياة.



٭ الثانية عربيا في جواز السفر.



٭ الأولى عالميا التي توّجت في 9 سبتمبر 2014 كمركز للعمل الإنساني وتتويج أميرها الراحل كأول قائد للعمل الإنساني في العالم.



٭ الأولى عربيا والثالثة عالميا في قيمة اصول الصندوق السيادي التي ارتفعت الى 738 مليار دولار بعد ان كانت 270 مليارا استثمارات في 2011، ليسجل رقما قياسيا وغير مسبوق بزيادة ثلاثة اضعاف قيمته في 10 سنوات.



٭ الأولى عربيا والـ 27 عالميا على مؤشر تنمية الشباب لعام 2021 من اصل 181 دولة، بعد ان كانت في المرتبة الـ 111 عالميا في عام 2013، وتم تصنيف الكويت في خانة تنمية الشباب العالية جدا ـ وهو أعلى تصنيف ـ الى جانب دول مثل اليابان وفرنسا واستراليا، وتتكون القائمة هذه من 34 دولة فقط.



٭ الأولى عربيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021، وهذا المؤشر الذي يتضمن 12 مكونا يعكس مدى التقدم الاجتماعي الذي تحققه الدولة وهي: تحقيق الاحتياجات الاساسية كالأمن الغذائي والمائي والأمن الشخصي والرعاية الصحية، وكذلك تحقيق الرفاه كجودة البيئة والحصول على المعرفة والمعلومات، اضافة الى الفرص المتاحة امام افراد المجتمع كالتعليم والحرية الشخصية.



المشروعات الكبرى



وفي مجال المشروعات الكبرى، استعرض د.الهيفي أبرز الانجازات في السنوات العشر الأخيرة، وذلك على النحو التالي:



٭ إنجاز جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أحد أهم المشاريع العملاقة، وهو رابع اطول جسر بحري على مستوى العالم.



٭ إنجاز مستشفى جابر الأحمد الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم، ويضم 1200 سرير، وأقيم على مساحة اجمالية 720 ألف متر مربع، ومسطح الدور الواحد من مبنى المستشفى 49 ألف متر مربع بما يعادل مساحة عشرة أفدنة، ويعد المستشفى صرحا عالميا كمنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة، وكان ومازال المستشفى هو مركز الثقل في المحافظة على الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا.



٭ نجاح التشغيل الكامل لمشروع «الوقود البيئي» الذي يعزز مكانة الكويت في العالمية في صناعة تكرير النفط وانتاج المشتقات النفطية عالية الجودة والاكثر أمانا للبيئة، ويخدم الوقود البيئي رؤية «كويت 2035»، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين تقدر بنحو 1000 وظيفة، ويسهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الكويتي بنسبة 11.5%، كما يعد اكبر سعة انتاجية للهيدروجين في مكان واحد في العالم.



٭ انجاز مطار الكويت المساند T4 بطاقة استيعابية 6 ملايين راكب سنويا.



٭ جار العمل في مطار الكويت الجديد T2 احد احدث المطارات الذكية في العالم والصديقة للبيئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، ويعض الكويت على خارطة الطيران بالعالم.



٭ افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) في مايو ويونيو 2019، ويعد المدينة الجامعية احد اكبر الصروح التعليمية في العالم، حيث يقع على مساحة تقدر بحوالي 6 ملايين متر مربع ويستوعب ما بين 44 و50 ألف طالب وطالبة.



٭ جار العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير.



٭ تشغيل مدينة الجهراء الطبية الصرح الطبي العالمي والأكبر على مستوى الخليج والمنطقة العربية على مساحة 235000 متر مربع، ويضم 4 أبراج لغرف المرضى، بسعة 1234 سريرا، ومن المقرر زيادة العدد ليبلغ 7000 سرير، كما يضم اكبر المختبرات المركزية، واكبر مركز أمومة لأمراض النساء، وأكبر قسم حوادث وطوارئ في الكويت، اضافة الى 131 عيادة خارجية تشمل جميع التخصصات، ومرافق تعليمية وقاعات للمحاضرات والمؤتمرات، وأحدث المعدات الطبية، و5000 موقف للسيارات.



٭ تدشين أكبر محطة استيراد الغاز الطبيعي في الشرق الاوسط والخامس عالميا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة عالميا، ويعتبر المشروع احد اكبر مرافق استيراد الغاز المسال في العالم من حيث السعة التخزينية، ويحتوي على 8 خزانات سعة كل منها 225 ألف متر مكعب من الغاز.



مشاريع إسكانية



٭ خلال 57 سنة وزعت الحكومة 97 ألف وحدة سكنية، وفي آخر عشر سنوات منذ 2012 وزعت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية.



٭ 28000 قسيمة في مدينة المطلاع التي تعتبر اكبر مشروع اسكاني في تاريخ الكويت.



٭ 25 ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله.



٭ أكثر من 20 ألف قسيمة في جنوب صباح الأحمد.



٭ أكثر من 2000 قسيمة في مشروع جنوب عبدالله المبارك.



٭ 1400 قسيمة في مشروع جنوب خيطان.



٭ 3236 قسيمة في مدينة الوفرة السكنية.



٭ أكثر من 5000 وحدة سكنية في غرب عبدالله المبارك.



٭ حل مشكلة 1950 أسرة كويتية ضمن قانون «من باع بيته».



٭ منحة 30 ألف دينار لمواد البناء بهدف التيسير على المواطنين لإقامة المساكن او ترميمها.



الرعاية الصحية



انجازات الكويت في مجال الرعاية الصحية كانت لافتة، وقد احتلت المركز الثالث عربيا والـ 59 عالميا في مؤشر أمن الصحة العالمي 2019، وهو أول تقييم شامل لقدرات الأمن الصحي العالمي، ومن ابرز انجازات الكويت في مجال الرعاية الصحية:



٭ انجاز مستشفى جابر، الاكبر في الشرق الأوسط والسادس عالميا.



٭ انجاز مدينة الجهراء الطبية الصرح الطبي العالمي والأكبر على مستوى الخليج والمنطقة.



٭ انجاز مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك.



٭ انجاز المستشفى الأميري الجديد.



٭ انجاز مستشفى الرازي الجديد.



٭ توسعة مستشفى الفروانية ومستشفى العدان (جار العمل على انجازها).



٭ البدء ببناء مستشفيات الضمان الصحي.



٭ جار انجاز مستشفى مركز السرطان الجديد.



٭ جار بناء مستشفى الولادة الجديد.



٭ جار بناء مستشفى الأطفال.



٭ إنشاء 103 مراكز للتطعيم خلال عام.



٭ افتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت.



إنجازات اقتصادية



٭ حققت بورصة الكويت انجازا تاريخيا جديدة باستكمال عملية الادراج في مؤشرات مورغان ستانلي للاسواق الناشئة، وتدفق اليها نحو 3.3 مليارات دولار وهي علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني ويمثل حدثا استثنائيا ونجاحا مشهودا.



٭ زيادة الاستثمارات العالمية للصناعات الدوائية في الكويت.



٭ نمو الصندوق السيادي الكويتي، حيث تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الاخيرة واصبح الاول عربيا والثالث عالميا حيث بلغت قيمة اصوله 738 مليار دولار بعد ان كان 270 مليار دولار عام 2011.



٭ تحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوائد قياسية بلغت 18.9 مليار دولار ارباح استثمارية في 9 اشهر خلال عام 2020، وهو افضل اداء استثماري في تاريخ المؤسسة.



٭ انجاز مصفاة الزور التي تعتبر اكبر مصفاة في الكويت بطاقة تكرير تبلغ 615 الف برميل يوميا، وستحول تلك المصفاة البلاد الى واحدة من اكبر منتجي الوقود في المنطقة.



٭ في 12 يوليو 2021 استقبلت منشأة استيراد الغاز المسال في منطقة الزور اول شحنة غاز مسال ليبدأ العمل بالمنشأة الاكبر في المنطقة والشرق الاوسط ليشهد بذلك تشغيل اول خط انابيب للغاز من الخفجي للكويت بطول 100 كيلومتر لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة الى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة.



٭ استلام سفينة المستكشف اكبر سفينة بحرية متعددة الأغراض في الخليج العربي.



٭ الرابطة الدولية لهيئات ترويج الاستثمار (ويبا) تعتمد ترشيح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتولي منصب المدير الإقليمي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة التوجيهية التابعة خلال الفترة 2021/2023.



٭ بعد مفاوضات طويلة استمرت لسنوات، تم الاتفاق بين الكويت وشركة «Google» لتكون الكويت مركزا اقليميا لحفظ بيانات الشركة العملاقة وخدماتها السحابية، وهو ما سينعكس على اقتصاد الكويت، ووضعه في مكانة مميزة بالمجال الرقمي عالميا.



٭ تحديث وتطوير اسطول الخطوط الجوية الكويتية وشراء طائرات جديدة خلال العشر سنوات الماضية بعد ان كانت الخطوط الجوية الكويتية متراجعة في السنوات التي قبلها.



٭ إنشاء مبنى الهيئة العامة للاستثمار.



٭ إنشاء مبنى بنك الكويت المركزي.



تنمية ورعاية الشباب



نجاحات غير مسبوقة للكويت في مجال تنمية ورعاية الشباب في السنوات العشر الأخيرة، وكان من ابرز الانجازات في مجال رعاية الشباب:



٭ في 26 يناير 2013 تم تأسيس أول وزارة لشؤون الشباب، بدعم من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.



٭ في عام 2015 صدر مرسوم إنشاء الهيئة العامة للشباب لتتولى الاهتمام بجميع الامور المتعلقة برعاية الشباب والعمل.



٭ تبني أكثر من 400 مبادرة ومشروع شبابي، تحول اكثر من 30 منها الى مؤسسات وطنية شبابية قام مؤسسوها بتوظيف العشرات من الشباب.



٭ خُصصت جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي، وهي اول جائزة من نوعها في الوطن العربي، لتكريم الشباب الكويتي على انجازاتهم الابداعية.



٭ تأسيس الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار لدعم المبادرين من الشباب والخريجين.



٭ عقد مؤتمر الشباب الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، سنويا، ويعد الاول من نوعه، ويعنى بواقع ومستقبل الشباب.



٭ في يناير 2019، انطلق المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري، تحت عنوان «الكويت تفخر» بمشاركة هيئة الشباب، ولعديد من الجهات والهيئات الحكومية والجهات الاهلية الخاصة.



وتتويجا لدور ونجاحات الكويت في دعم الشباب فقد ارتقت الى المرتبة الأولى عربيا في دعم وتنمية الشباب وصعدت من المركز 110 الى المرتبة 56 عالميا، وفقا ملؤشر تنمية الشباب الصادر عن «رابطة الكومنولث».



مشاريع ثقافية ورياضية



٭ تدشين مركز عبدالله السالم الثقافي في منطقة الشعب البحري لتكون الكويت منبرا ثقافيا وتعليميا عالميا.



٭ انجاز مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والعمل على توسعة المركز العلمي.



٭ جار العمل على توسعة المركز العلمي.



٭ افتتاح اكبر حلبة سباق سيارات في الشرق الاوسط «كويت كارتينغ» مغطاة ومتعددة الطوابق.



٭ افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الأولى والثانية وجار العمل على المرحلة الثالثة.



٭ افتتاح ستاد جابر الرياضي الذي يتسع لستين الف متفرج، محتلا المرتبة السابعة عربيا والخامس والعشرين عالميا من حيث السعة.



٭ بدأ العمل في ستاد كرة القدم في منطقة صباح السالم الجامعية (الشدادية) صرح رياضي تربوي ثقافي بأحدث التقنيات المسموعة والمرئية.



٭ افتتاح مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس اول مجمع متعدد المرافق والخدمات الأفضل من نوعه في الكويت والشرق الاوسط.



٭ افتتاح نادي البولينغ الكويتي الرياضي مجهزا بأحدث التكنولوجيا مصمما لإقامة اكبر بطولات البولينغ في الشرق الأوسط.



٭ افتتاح قصر السلام تحفة معمارية وقيمة تاريخية تجمع روعة التصميم والتنفيذ والتجهيز والتوثيق عبر استخدام احدث اساليب العرض التكنولوجية في مشهد بديع يجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر والمستقبل لتقديم صورة متكاملة عن تاريخ الكويت ومراحل تطورها.



الطرق



٭ افتتاح 10 جسور رئيسية على شبكة الخطوط السريعة.



٭ افتتاح 7 طرق رئيسية على عدة مراحل.



٭ افتتاح مشروع بحيث الممتد 22 كيلومتر بالكامل.



٭ مشروع تطوير الدائري السابع.



٭ مشروع تطوير طرق جنوب السرة والمناطق المحيطة بمستشفى جابر.



٭ مشروع تطوير نفق الدائري السادس والرابط بين شارع الغوص ومنطقة مشرف.



٭ بدء العمل في طريق النويصيب الجديد.



٭ بدء العمل في طريق السالمي الجديد.



٭ مشروع تطوير طريق الغوص.



٭ إنجاز تطوير طريق الدائري الخامس.



٭ انجاز تطوير طريق الدائري الأول.



٭ مشروع تطوير طريق الدائري 6.5.



٭ انجاز طريق جمال عبدالناصر.



٭ انجاز تطوير طريق الجهراء.



الإنجازات الخارجية



لدولة الكويت ارث عظيم وإنجازات خالدة في التاريخ في مجال السياسة الخارجية، محققة المعادلة الصعبة، المتمثلة في الموازنة بين السياستين الداخلية والخارجية، والنجاح الاقتصادي، والاهتمام الدائم بالأبعاد الإنسانية، وباتت من الدول المؤثرة بشكل فاعل في النظام السياسي الدولي، على المستويين الإقليمي والدولي بسبب سياسة التوازن والحياد الإيجابي التي تمارسها من خلال المساعدات الاقتصادية وديبلوماسية الوساطة، ومن أبرز الإنجازات المحققة خارجيا في السنوات العشر الأخيرة.



٭ 2014، لعبت الكويت دورا رائدا في العمل الخيري والإنساني من خلال مساعدة كثير من الدول المحتاجة وعقدت عدة مؤتمرات لدعم بعض الدول وساهمت مساهمة كبيرة في هذه المؤتمرات وكانت الجمعيات الخيرية الكويتية رائدة في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم مما كان له اثر كبير في اختيار الكويت بلد الانسانية واختيار أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله رائدا للعمل الإنساني.



٭ 2017، حصلت دولة الكويت على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن، حيث نالت دولة الكويت عدد 188 صوتا من اجمالي الدول الاعضاء البالغ عددهم 193 دولة للفترة من 2018-2019، وحظيت فترة الرئاسة الكويتية لمجلس الامن، بإشادة واسعة النطاق من قبل كافة اعضاء مجلس الامن من حيث مستوى الشفافية والتنسيق وحسن الإدارة والإنجازات.



٭ 2019 نجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن استئناف انتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 الف برميل يوميا، ليسطر بذلك مرحلة قوية من العلاقات الثنائية.



٭ أبريل - مايو 2020، أعلنت دولة الكويت إجلاء جميع مواطنيها من الخارج، شملت 185 رحلة قادمة من 58 جهة حول العالم، في اكبر عملية اجلاء في تاريخها، شاركت فيها الخطوط الكويتية وشركات طيران اخرى.



٭ 2021، قامت الكويت بدور أساسي في تحقيق المصالحة الخليجية والتي بدأها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله تعالى، وتوجت هذه الجهود باستكمال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بتوقيع الاتفاقية التاريخية للمصالحة بين الدول الخليجية والذي كان محل اشادة خليجية وعربية ودولية.



إنجازات متنوعة



٭ طباعة مصحف دولة الكويت للقراءات العشر والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم بإشراف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.



٭ إطلاق تطبيق سهل للخدمات الإلكترونية الحكومية.



٭ سجل معهد الكويت للأبحاث العلمية عدة براءات اختراع صادرة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية.



٭ تدشين مشروع العدادات الذكية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



القوانين والتشريعات خلال 10 سنوات



(837) تشريعا هو اجمالي القوانين الصادرة عن مجلس الأمة في 16 فصلا تشريعيا فضلا عن مجلسين مبطلين، ومن اللافت ان في آخر 10 سنوات منذ المجلس المبطل الاول حتى الآن صدر (218) قانونا تشكل ما نسبته (26%) من إجمالي القوانين الصادرة في تاريخ الحياة البرلمانية، وشكلت القوانين الصادرة في السنوات الأخيرة مكاسب هائلة للمواطن وتعد ركيزة قوية في البنيان التشريعي لدولة الكويت.



أبرز قوانين مجلس (المبطل الأول):



صدر في المجلس المبطل الأول وهو مجلس فبراير 2012، عدد القوانين (4)، وأبرزها:



٭ إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.



٭ قانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي.



ابرز قوانين مجلس (المبطل الاول):



صدر في مجلس المبطل الثاني وهو مجلس ديسمبر 2012، عدد القوانين (26) قانونا وابرزها:



٭ التصدي لانفلات خطاب الكراهية بإصدار المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.



٭ تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار لدعم المبادرين من الشباب والخريجين.



٭ قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة.



٭ مواجهة الاحتكار بإصدار القانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.



أبرز القوانين الصادرة في (مجلس 2013):



صدر في الفصل التشريعي الرابع عشر (مجلس 2013)، عدد القوانين (115) قانونا، شكلت علامة فارقة في البنية التشريعية لدولة الكويت، ابرزها:



٭ في محور الامن والاستقرار ترجم ذلك في إقرار عدة قوانين منها جمع السلاح وتركيب كاميرات المراقبة الامنية والخدمة العسكرية الوطنية.



٭ في مجال الرعاية الصحية، صدر قانون التأمين الصحي على المتقاعدين والذي يحقق رعاية صحية كاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويستفيد منه قرابة 107 آلاف متقاعد، وإنشاء الهيئة العامة للغذاء للحفاظ على الصحة العامة من الغذاء الفاسد.



٭ وفي مجال الرعاية السكنية صدرت عدة قوانين منح (30) ألف دينار قرض مواد البناء وإعفاء مشروعات الإسكان من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتحرير الاراضي الفضاء.



٭ وفي المجال التنموي، صدرت عدة تشريعات منها: حماية المستهلك وهيئتا النقل والاتصالات وقانون شامل لحماية البيئة برا وبحرا وجوا وقانون الشراكة بين العام والخاص بنظام (B.O.T) وتعديلات شاملة على قانون هيئة اسواق المال لحفظ حقوق صغار المستثمرين وقوانين المناقصات والاحداث وبلدية الكويت.



٭ وفي مجال تعزيز الحقوق والحريات تحقق الحلم الشعبي بالرقابة على التشريعات من خلال السماح للمواطن بالطعن المباشر على دستورية القوانين امام المحكمة الدستورية، كما صدر لأول مرة قانون بتأسيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان.



٭ وفي مجال رعاية الاسرة والمجتمع كانت الانجازات التشريعية لافتة لصالح الاسرة تنفيذا لسياسات خطة التنمية التي جعلت من اهم اهدافها الرعاية الاجتماعية للاسرة ورفع مستوى معيشة المواطن وصدرت عدة قوانين نوعية منها محكمة الاسرة والذي يعجل من الفصل في المنازعات الاسرية ويتضمن تأسيس صندوق مالي لتمويل نفقة الزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقرباء وقانون حقوق الطفل الذي يوفر حزمة من الحقوق للطفل والاحداث وكذلك قوانين الحضانة الخاصة والحضانة العائلية، وكذلك قانون رعاية المسنين وقد منح القانون المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة نظرا الى عدم قدرته المالية على تأمينها، وايضا صدر قانونا صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين لمساعدة المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.



فضلا عن تعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يمنح الشخص ذو الاعاقة مخصصا شهريا حتى سن الثامنة عشرة، ويستمر صرفه حتى سن السادسة والعشرين، اذا كان المعاق بالدراسة الجامعية، كما تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا ويستحق المؤمن عليه او المستفيد، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل، بدلا من المرتب الأساسي.



وفي مجال الاصلاح المالي والإداري صدرت عدة قوانين مهمة منها المحاكمات التأديبية وتفعيل صلاحيات ديوان المحاسبة بإحالة القياديين الى المحكمة التأديبية ورقابة مالية مسبقة فاعلة من خلال جهاز المراقبين الماليين وكذلك تعديل قانون محكمة الوزراء بإخضاع قرارات الحفظ في البلاغات المقدمة ضد الوزراء للتظلم تعزيز للشفافية والنزهة، وتعديل قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يكفل معالجة جذرية للتجاوزات في تخصيص الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل لضمان تحقيق الغرض منها في تحقيق الامن الغذائي.



أبرز القوانين الصادرة في (مجلس 2016):



صدر في الفصل الشريعي الخامس عشر (مجلس 2016) السابق عدد القوانين (69) قانونا متنوعا في مجالات التعليم والاسكان والصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة والاقتصاد والتعامل مع جائحة كورونا، وحققت العديد من التشريعات مكاسب وكرست حقوقا للمواطنين، ومن ابرز تلك القوانين:



٭ في مجال الرياضة، تعديل قانون الهيئات الرياضية لرفع الايقاف الرياضي بشكل نهائي مع إصدار الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.



٭ في مجال التعليم، صدرت قوانين نوعية من أهمها القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والقانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.



٭ في مجال الاقتصاد والتجارة، صدرت العديد من القوانين غير المسبوقة مثل الافلاس وتنظيم التأمين وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وحماية المنافسة.



٭ في مجال الرعاية الصحية، صدرت قوانين تأجيل الاقساط والايجارات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا دعما للاسر الكويتية واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل قانون الامراض السارية ومزاولة مهنة اطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.



٭ في شأن الحقوق والحريات وتحقيق النزاهة والشفافية صدر قانون حق الاطلاع على المعلومات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.



٭ وفي مجال دعم المرأة والاسر صدر قانون الحماية من العنف الأسري.



٭ وفي أول تشريع لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، صدر القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.



٭ وفي أكبر دعم للمتقاعدين أقر المجلس تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بالموافقة على قانوني «الاستبدال» و«القرض الحسن» بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية ويمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة الى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط، وتخفيض قيمة الاقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 الى 15 في المئة، كما تم إقرار قانون بمنح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، بقيمة 400 دينار شهريا لضباط من رتبة نثب وما دون، و300 دينار شهريا لضباط الصف والافراد ممن امضوا 25 سنة في الخدمة، و250 دينارا شهريا لضباط الصف والافراد ممن امضوا 20 سنة في الخدمة.



أبرز القوانين الصادرة في (مجلس 2020):



صدر في الفصل التشريعي السادس عشر (مجلس 2020) عدد القوانين (4) حتى الآن كانت جميعها لمعالجة تداعيات جائحة كورونا ومكافأة من تصدوا للجائحة وتعزيز الحريات، والقوانين الصادرة هي:



٭ قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.



٭ قانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.



٭ قانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة اشهر.



٭ قانون باعتماد اضافي لمكافأة الصفوف الامامية بمبلغ 600 مليون دينار.