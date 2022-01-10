أعلنت شركة زين الكويت عن اختتام حملتها التسويقية التفاعلية «سجّل مع زين»، والتي شهدت تتويج ضحى راشد الهويدي بالجائزة الكبرى سيارة BMW 420i coupe، وهي الحملة التي شهدت تتويج العشرات من العملاء بجوائز نقدية أسبوعية وأجهزة ذكية قيمة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أجرت السحب على الجائزة الكبرى مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة 360 FM خلال برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري، حيث تم السحب بتواجد وإشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الاتصال على الفائزة مباشرة على الهواء بعد سحب اسمها، هذا إلى جانب تنظيم العديد من المسابقات وتقديم الجوائز للمستمعين احتفاء باختتام الحملة.



وتعتبر حملة «سجّل مع زين» إحدى أكبر الحملات التفاعلية التي تطلقها الشركة حصريا لعملائها بشكل دوري، والتي تأتي في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر وأحدث الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطورا لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.



وقدمت الحملة محتوى يوميا مميزا عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، والتي اختبرت معلومات المشتركين العامة لفرصة ربح جائزة نقدية أسبوعية وأجهزة ذكية قيمة، هذا بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة BMW 420i coupe التي قدمتها في نهاية الحملة.



وتعمل «زين» باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح الحلول الأحدث والأكثر تطورا للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستويين الشخصي أو العملي.



وأشارت الشركة إلى أنها حريصة على تقديم الخدمات الأكثر تميزا إيفاء بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في قطاع الاتصالات الكويتي، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.